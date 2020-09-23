Росія заборонила в’їзд низці представників ЄС



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РФ відповіла ЄС на «низку недружніх кроків» щодо Росії

Міністерство закордонних справ Росії заявило про розширення списку представників країн-членів та інституцій Європейського союзу, яким заборонений в'їзд на територію РФ.

Зазначається, що це відповідь на «низку недружніх кроків» щодо РФ і російських громадян.

«Діючи, як і раніше, в обхід існуючих міжнародних норм, ЄС продовжує розширювати свій санкційний інструментарій і застосовувати його під надуманими і часом абсурдними приводами. Неодноразово попереджали Євросоюз про згубність такого підходу. Але в ЄС ігнорують наші пропозиції вести предметний, фаховий діалог на основі фактів і як і раніше вибирають мову санкцій», - йдеться в заяві російського МЗС.

«У відповідь на дії Європейського союзу російською стороною прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Число фігурантів російського списку доведено до паритетного з наявним списком Євросоюзу», - зазначило міністерство.

Нагадаємо, 9 вересня посли Євросоюзу вирішили продовжити санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Повідомлялося, що посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України. Незабаром цей список поповнять ще близько 15 імен і компаній через будівництво Керченського мосту.

17 вересня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо отруєння Олексія Навального, закликавши знайти і заморозити європейські активи фігурантів розслідувань опозиційного політика.

На тлі справи Навального євродепутати підтвердили необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2», до чого парламент закликав і раніше.

Під час виступу на Генасамблеї ООН 22 вересня президент Росії Володимир Путін запропонував розчистити світову економіку від «нелегітимних санкцій».