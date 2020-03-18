Британія закликала РФ припинити незаконний контроль над анексованим Кримом



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Офіційний Лондон знову закликає Росію вивести свої збройні сили з Криму

Сполучене Королівство ніколи не визнає незаконну російську анексію Криму, заявили у МЗС Британії в шосту річницю анексії півострова

У шосту річницю незаконної анексії Криму міністр закордонних справ Великобританії нагадав, що офіційний Лондон засуджує дії Росії та знову закликає звільнити всіх українських політичних в’язнів, вивести свої збройні сили і припинити незаконний контроль над півостровом.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Окрім того, Велика Британія розробляє свою власну політику санкцій, спираючись на досвід тісної співпрацю з іншими партнерами щодо санкцій ЄС проти Росії впродовж останніх шести років.

«Сполучене Королівство ніколи не визнає незаконну російську анексію Криму. Ми солідарні з міжнародним співтовариством у нашій непохитній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми продовжимо бути силою добра у світі, надаючи підтримку правозахисникам і спостерігачам за ситуацією з правами людини, щоб викрити російським режим порушення прав і свобод в Криму», - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

За його словами, за останні шість років ситуація з правами людини в Криму різко погіршилася. Кримські татари-мусульмани і прихожани Православної церкви України піддаються гонінням за свої релігійні переконання. А ті, хто висловлює незгоду з незаконної анексією Криму Росією, стикаються з переслідуваннями, свавільними затриманнями, тортурами і насильницькими зникненнями.

У Британії нагадали, що на цей час біля 90 політв’язнів знаходяться у тюрмах за фіктивними звинуваченнями.

«Сполучене Королівство працює над поліпшенням ситуації з правами людини для цивільних осіб, які проживають у Криму. Ми підтримуємо правозахисників і кримську прокуратуру в тому, щоб фіксувати порушення і домагатися справедливості для жертв. Із 2018 року ми використали 800 тис. фунтів стерлінгів, щоб підтримати діяльність спостерігачів ООН з прав людини в Криму та східній Україні», - резюмується у заяві МЗС.

До слова, п'ятий президент України Петро Порошенко нагадав, як РФ проводила «референдум» у Криму

Як відомо, 16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими Автономній Республіці Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії. І вже наступного ранку окупантами було оголошено, що нібито 96,77% опитаних висловилися за «возз'єднання» з Росією.

Насправді ж до анексії Криму Москва готувалася набагато раніше. Офіційною ж датою початку окупації півострова вважається 20 лютого 2014 року, коли в кримських містах були помічені перші «зелені чоловічки» (військові армії Росії без розпізнавальних знаків).