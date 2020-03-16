Порошенко нагадав, як РФ проводила «референдум» у Криму



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16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими Автономній Республіці Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії.

Шість років тому Росія анексувала півострів Крим

Цивілізований світ ніколи не визнає результатів так званого «референдуму» в Криму 16 березня 2014 року та анексії українського півострова Російською Федерацією. Про це на своїй сторінці пише п‘ятий президент України, лідер партії «Євроейська солідарність» Петро Порошенко.

«Шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний «референдум». Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом і територіальною цілісністю. На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!

Цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському «референдумі». Як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова!

Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Наша боротьба триває. Крим – це Україна!», – наголосив Порошенко.

Рівно шість років тому, 16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими Автономній Республіці Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії. І вже наступного ранку окупантами було оголошено, що нібито 96,77% опитаних висловилися за «возз'єднання» з Росією.

Насправді ж до анексії Криму Москва готувалася набагато раніше. Офіційною ж датою початку окупації півострова вважається 20 лютого 2014 року, коли в кримських містах були помічені перші «зелені чоловічки» (військові армії Росії без розпізнавальних знаків).



