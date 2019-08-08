Британська поліція вивчає роль Путіна в отруєнні Скрипалів



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Президент РФ Володимир Путін

Глава антитерористичного управління поліції Великої Британії заявив, що причетність Путіна до хіматаки ще потрібно довести

Поліція Великої Британії вивчає роль президента Росії Володимира Путіна у хімічній атаці на колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання нагадує, що за оцінками розвідки, глава РФ швидше за все схвалив отруєння Скрипалів.

Глава антитерористичного управління поліції Великої Британії Ніл Басу заявив, що розслідування нападу триває. Він підкреслив, що причетність Путіна до хіматаки ще потрібно довести.

«Ми офіцери поліції, тому нам потрібно шукати докази. Було багато спекуляцій про те, хто несе відповідальність, хто віддавав накази, і все це базується на експертних знаннях людей про Росію. Я повинен працювати з доказами», - сказав він.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.