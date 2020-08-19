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    У світі

    Британські військові помітили російські кораблі біля своїх територіальних вод

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    Британські кораблі разом з&nbsp;підрозділами союзників із НАТО супроводжували росіян через Північне та Балтійське моря - Британські військові помітили російські кораблі біля своїх територіальних вод
    Британські кораблі разом з підрозділами союзників із НАТО супроводжували росіян через Північне та Балтійське моря

    Дев’ять військових кораблів Росії знаходилися поблизу Британії

    Кораблі Королівського флоту Великої Британії та НАТО супроводили дев’ять військових кораблів Росії поблизу британських територіальних вод. Про це повідомляє Sky News.

    За словами командувача корабля HMS Westminster Вілла Пейстона, британські ВМС продемонстрували гнучкість під час супроводження російських кораблів.

    «У той час, як ВМС РФ здійснювали операції в безпечному та професійному режимі, HMS Westminster разом із підрозділами союзників із НАТО супроводжували їх через Північне та Балтійське моря», - додав він

    Зазначається, що це не перший раз цього року коли російські кораблі були помічені поблизу територіальних вод Великої Британії.

    Так, у лютому й березні британські фрегати були змушені супроводжувати кораблі з РФ поблизу Ла-Маншу та у Північному морі.

    Росія НАТО військові корабель Велика Британія ВМС
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