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    Події в Україні

    НАТО відновило фінансування утилізації непридатних боєприпасів в Україні

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    &nbsp;Усього з 2011 року за підтримки НАТО в Україні утилізовано 29,6 тис. тонн боєприпасів, 2,4 млн протипіхотних мін ПФМ-1 - НАТО відновило фінансування утилізації непридатних боєприпасів в Україні
     Усього з 2011 року за підтримки НАТО в Україні утилізовано 29,6 тис. тонн боєприпасів, 2,4 млн протипіхотних мін ПФМ-1

    На початку року утилізація була припинена через епідемію Covid-19

    НАТО відновило фінансування робіт з утилізації непридатних боєприпасів в Україні зі спеціального трастового фонду НАТО. Про це в середу, 19 серпня, повідомило НАТО.

    Зазначається, що на початку року утилізація була припинена через епідемію Covid-19.

    «Тепер введені спеціальні процедури, що забезпечують дотримання санітарно-епідеміологічних норм і безпечних умов праці», - йдеться у повідомленні.

     Очікується, що до кінця 2020 року буде безпечно знищено ще 1,5 тис. тонн непридатних до використання боєприпасів.

     Усього з 2011 року за підтримки НАТО в Україні утилізовано 29,6 тис. тонн боєприпасів, 2,4 млн протипіхотних мін ПФМ-1.

     Раніше силовики виявили міжрегіональну злочинну групу, яка за вісім місяців встигла продати близько чотирьох тонн пороху з одного з казенних підприємств держконцерну «Укроборонпром».

    НАТО фінансування боєприпаси Укроборонпром
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