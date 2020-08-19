НАТО відновило фінансування утилізації непридатних боєприпасів в Україні



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Усього з 2011 року за підтримки НАТО в Україні утилізовано 29,6 тис. тонн боєприпасів, 2,4 млн протипіхотних мін ПФМ-1

На початку року утилізація була припинена через епідемію Covid-19

НАТО відновило фінансування робіт з утилізації непридатних боєприпасів в Україні зі спеціального трастового фонду НАТО. Про це в середу, 19 серпня, повідомило НАТО.

Зазначається, що на початку року утилізація була припинена через епідемію Covid-19.

«Тепер введені спеціальні процедури, що забезпечують дотримання санітарно-епідеміологічних норм і безпечних умов праці», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що до кінця 2020 року буде безпечно знищено ще 1,5 тис. тонн непридатних до використання боєприпасів.

Усього з 2011 року за підтримки НАТО в Україні утилізовано 29,6 тис. тонн боєприпасів, 2,4 млн протипіхотних мін ПФМ-1.

Раніше силовики виявили міжрегіональну злочинну групу, яка за вісім місяців встигла продати близько чотирьох тонн пороху з одного з казенних підприємств держконцерну «Укроборонпром».