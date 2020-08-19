Інформаційні «вкиди» Росії. В СБУ прокоментували історію з «вагнерівцями»



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Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», коли як Україна вимагала видати їх Києву

Першоджерелом, наголошують в СБУ, понад тиждень тому було саме російське видання

Служба безпеки України не коментує чутки щодо інформації про участь СБУ у так званій вагнерівській спецоперації, називає їх фейком.

У відомстві назвали такі чутки медійною спецоперацією ворога.

«Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше коли такі інформаційні «вкиди» мають на меті нанесення шкоди Україні». - йдеться у повідомленні відомства.

Однак, як виняток, у Службі зазначають, що дані стосовно участі СБУ у так званій вагнерівській спецоперації є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошують в СБУ, понад тиждень тому було саме російське видання.

«Також заявляємо, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як «офіцер СБУ» є домислом та свідомою маніпуляцією», - підкреслюють у відомстві.

У СБУ наголошують, що ініціатори таких інформаційних «вкидів» діють за логікою «кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою». Тож у спецслужбі закликають українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн.

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих «вагнерівців» Росії. Українська сторона буде притягувати їх до кримінальної відповідальності заочно.

Нагадаємо, 17 серпня Україна вперше в історії відкликала посла з Білорусі. Ігор Кизим поїхав до Києва на консультації для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Як повідомлялося, Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».