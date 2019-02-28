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    У світі

    Британський міністр подав у відставку через можливу відстрочку Brexit

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    Міністр сільського господарства Британії Джордж Юстес - Британський міністр подав у відставку через можливу відстрочку Brexit
    Міністр сільського господарства Британії Джордж Юстес

    Свою відставку міністр пояснив прагненням «бути вільним діяти під час критичних дебатів, які відбудуться у найближчі тижні»

    Міністр сільського господарства Британії Джордж Юстес подав у відставку через можливу відстрочку виходу країни з ЄС.

    Про це повідомляє Sky News.

    Свою відставку він пояснив прагненням «бути вільним діяти під час критичних дебатів, які відбудуться у найближчі тижні».

    Зокрема, Юстес висловив побоювання, що події у парламенті цього тижня «призведуть до того, що ЄС максимально диктуватиме умови будь-якого відтермінування Brexit».

    Як відомо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон готові надати Лондону можливість перенести регульований Brexit на більш пізній термін.

    За його словами, це стане «остаточним приниженням» Британії.

    Раніше повідомлялося, що прем’єр Британії Тереза Мей готова відмовитися від Brexit без угоди.

    Також прем’єр-міністр намагається отримати підтримку лейбористів щодо угоди по виходу із ЄС.

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