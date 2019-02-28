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    У світі

    Франція і Німеччина готові погодитися на відтермінування Brexit

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    Франція і Німеччина готові погодитися на відтермінування Brexit

    Макрон і Меркель єдині в тому, що домовленості не можуть бути переглянуті

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон готові надати Лондону можливість перенести регульований Brexit на більш пізній термін.

    Про це вони заявили в середу, 27 лютого, у рамках спільної зустрічі в Парижі, передає DW.

    Вихід Лондона зі складу Європейського Союзу намічений на 29 березня 2019 року.

    «Якщо Великій Британії потрібно більше часу, ми не відмовимо їй у цьому», - сказала Меркель.

    Водночас канцлер підкреслила, що Берлін і Париж твердо «прихильні впорядкованому виходу британців із ЄС«, і на даному етапі йдеться про те, що всі сторони повинні знайти «хороше рішення«.

    «Ми єдині в тому, що домовленості не можуть бути переглянуті», - наголосила глава німецького уряду.

    Нагадаємо, під час панельної дискусії Мюнхенській конференції з питань безпеки канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією. 

    Також у відповідях на запитання Меркель кількаразово підтримала добудову нової гілки «Північного потоку», відкинувши критику цього рішення, що лунає від партнерів.

    ЄС Німеччина Ангела Меркель Європа Франція Париж Brexit президент Берлін
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