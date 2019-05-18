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    У світі

    British Airways припинить виконувати рейси Лондон-Київ

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    British Airways припинить виконувати рейси Лондон-Київ

    Відмову співпарцювати з Києвом авіакомпанія пояснює «комерційною недоцільністю»

    Національний авіаперевізник Великобританії British Airways оголосив про припинення рейсів з Лондона до Києва.

    У компанії зазначають, що польоти за цим напрямом «більше не є комерційно доцільними». З 3 жовтня авіакомпанія припинить виконувати перельоти в і з Києва до столиці Британії.

    В майбутньому, зазначили в авіакомпанії, там планують працювати з іншими перевізниками, щоб перебронювати квитки пасажирів, у яких вже є підтверджене бронювання на рейси за напрямом Лондон-Київ після 3 жовтня.

    Раніше повідомлялося, що естонська авіакомпанія відновила рейси за маршрутом Одеса – Таллінн.

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