British Airways припинить виконувати рейси Лондон-Київ
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Відмову співпарцювати з Києвом авіакомпанія пояснює «комерційною недоцільністю»
Національний авіаперевізник Великобританії British Airways оголосив про припинення рейсів з Лондона до Києва.
У компанії зазначають, що польоти за цим напрямом «більше не є комерційно доцільними». З 3 жовтня авіакомпанія припинить виконувати перельоти в і з Києва до столиці Британії.
В майбутньому, зазначили в авіакомпанії, там планують працювати з іншими перевізниками, щоб перебронювати квитки пасажирів, у яких вже є підтверджене бронювання на рейси за напрямом Лондон-Київ після 3 жовтня.
Раніше повідомлялося, що естонська авіакомпанія відновила рейси за маршрутом Одеса – Таллінн.
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