Естонська авіакомпанія відновила рейси за маршрутом Одеса - Таллінн



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Про авіасполучення між Україною та Естонією

Естонська авіакомпанія Nordica відновила рейси за маршрутом Одеса - Таллінн. Про це повідомляє прес-служба Одеського аеропорту.

Польоти на одеський напрямок естонський авіаперевізник проводить спільно з польськими авіалініями LOT Polish airlines. Відзначимо, компанія «LOT» володіє п'ятьма літаками «Bombardier CRJ900» на 90 крісел. Всі вони знаходяться в управлінні естонської авіакомпанії «Nordica», 49% акцій якої належать «LOT».

Тривалість польоту складе 2 години 20 хвилин. Рейси здійснюватимуться щосуботи з вильотом з Одеси о 15:15, з Талліннського аеропорту ім. Леннарта Мері - в 11:45 за місцевим часом. Квиток в економ-класі для одеситів на найближчу суботу - 18 травня, обійдеться в 167 євро, преміум-клас - від 435 євро, і від 526 євро за квиток бізнес-класу.

Крім того, планується, що в період з 19 червня по 29 серпня будуть додані ще дві частоти по середах і четвергах.