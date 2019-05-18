Чому Британські авіалінії йдуть з України

Денис Антонюк Колишній глава Державіаслужби

Денис Антонюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головною причиною, яка змусила британців залишити Україну, стала низька ціна на нашому ринку

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Теперь про зраду. С 4 октября в Киев прекращают полеты Британские Авиалинии. Британский флагман нацеленный в первую очередь на бизнес перевозки. Казалось бы где зрада – дорогие перевозчики не выдержав конкуренции уходят, дешевые (как любит народ ) остаются. Но- это хороший кейс показывающий отсутствие стратегии в управлении Украиной.

Думаю главными причинами ухода стали обвал цен на украинском рынке, не равные условия с другими компаниями выполняющими рейсы в Лондон и слишком дорогие слоты в аэропорту Хитроу (их можно использовать для более интересных рейсов). И теперь, пабам, где же зрада – Украина так торопилась ради политического рейтинга завести лоу косты, что проиграла все возможные стратегические выгоды такого без сомнения нужного Украине процесса как привлечение лоукостов, только ради правильных фотографий с перерезанием ленточки и рапортованием в фейсбуке.

Министерству неоднократно говорили:

умно сначала продвигать регионы, и только потом отдавать Борисполь. Какие теперь шансы завести Райанэир в любой мелкий аэропорт на разумном расстоянии от Киева, если Борисполь дал условия, которые лучше любых региональных условий.

правильно (и как это работает во всех умных аэропортах ) разделять лоу косты и не лоукосты по разным аэропортам. Мы же игнорируя даже Жуляны сразу открыли лоукостам Борисполь.

все те кто заботятся про интересы государства запускают чужих перевозчиков диктуя свои условия : во Франкфурте есть Райанеир, но на условиях Аэропорта Франкфурт, в Борисполе есть Райанэир, но на условиях Райанэира.

европейцы вкладываются в Райанэир, но серьезно скидывают цены почти до нуля или вообще дотируют только при условии завоза туристов в эти пункты. Я не слышал нигде в украинских официальных анонсах про то что Райанэир обязуется (а в случаях работы с региональными европейскими аэропортами именно обязуется!) привезти определенное количество туристов во Львов или Киев получив за это хорошие условия. Т.е. мы стратегически закладывались в импорт услуг в Украину и в экспорт капиталов.

Райанэир в любой Италии или Франции обязуется создавать рабочие места (это одна из причин почему Эрнст может летать из Италии в Украину, а Райанэир не может) и только у нас Райанэир никому ничего не обязан – рабочие места будут в Ирландии, Польше, где угодно но только не у нас (ах да вам обещали кол центр – он прописан в обязательных условиях как предусловие ? нет? Ай просто забыли добавить, как забыли добавить и все остальное).

И теперь про Борисполь – в результате гонки за пиаром аэропорт обвалил цены на обслуживание (с интересом посмотрим фин результаты 2019), при этом не получит огромных доп денег от новых пассажиров – благосостояние украинцев не выросло на столько что бы неавиационными доходами компенсировать падение авиационных (платить 30-40 евро за парковку украинцы, или 5-10 евро за кофе особенно пользующиеся райанэиром не очень готовы )

Созданы неравные условия для давно летающих и много плативших перевозчиков (привет британским авиалиниям, которые летают в тот же Лондон, но Райанэир получает скидки за «новый» маршрут, а британцы не получают)

Обвален рынок перевозок в центральный аэропорт и платежеспособные авиакомпании– например, британцы, просто уходят либо не увеличивают частот (куда делась вторая частота Эир Франса?)

А всего то нужно было реализовывать государственическую стратегию – а не стратегию понравится фейсбуку здесь и сейчас.

Еще раз:

нужен ли Райанэир Украине – безусловно ДА;

можно ли было получить от райанеира максимум для туризма – Да

Можно ли было развивать регионы – и только потом, когда лоукосты пришли во Львов, Белую Церковь, Гостомель, Одессу…. заниматься Борисполем, Да, но это дольше путь, а результат был нужен вот прямо сейчас

Кто интереснее Украине, Райанэир вывозящий деньги из Украины в Европу, или бизнесс ориентированный Бритиш – вопрос стратегический, я думаю нужнее Бритишь+Райанэир привозящий туристов.

Что важнее ультрадешевые тарифы на короткий период захода перевозчика и войны с уже устоявимся здесь Виэиром либо развитие всех ниш (Райанэир в Жулянах либо Гостомеле либо Белой Церкви, МАУ с Хабом в Борисполе, Бритиш в Борисполе )? Риторический вопрос - фейсбуку, конечно, нужен хайп и воможность хоть иногда слетать за 10 евро, а государственные вопросы пусть государство решает.

Мы, вместо пусть долгого пути но стратегически верного, выбрали простые но очень эмоциональные решения, верные для политического рейтинга, но невыгодные для авиации

Ну и вот будет Райанэир,но не будет Бритиша, а могли бы летать оба.

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