Компанія Johnson & Johnson’s потрапила у великий репутаційний скандал

Johnson & Johnson’s хоче, аби суд визнав її банкрутом, але суддя і суспільство виступають проти

Відома косметична компанія Johnson & Johnson вдруге подала заяву про банкрутство, але у п’ятницю суддя у США відхилив цей запит. Таким способом бренд намагається уникнути відповідальноті за десятки тисяч позовів від людей з усього світу через дитячу присипку на основі тальку, яка нібито викликає рак, Про це пише The New York Times.

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Американський суддя у справах про банкрутство Майкл Каплан у Трентоні, штат Нью-Джерсі, постановив, що другий запит про визнання банкрутства компанії Johnson & Johnson, як і перший, має бути відхилений, оскільки судові позови не призвели до негайного «фінансового скрутного становища».

Компанія Johnson & Johnson негайно заявила, що оскаржить рішення Каплана, і заявила, що буде рішуче захищатися від судових позовів, які «не мають наукової достовірності».

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Адвокат Енді Бірчфілд, який представляє інтереси жертв продукції Johnson & Johnson, сказав, що друге банкрутство мало на меті не допустити розгляду позовів щодо тальку присяжними. «Johnson & Johnson витратила два роки, намагаючись переконати нас, що компанія вартістю в півтрильйона доларів якимось чином збанкрутувала», – сказав Берчфілд, – «Настав час припинити дурниці і Johnson & Johnson взяти на себе відповідальність».

Сумнозвісний тальк

Нагадаємо, у квітні цього року стало відомо, що Johnson & Johnson виплатить компенсацію у розмірі $8,9 млрд за позовами про те, що її дитяча присипка на основі тальку нібито викликає рак. Компанія також попросила про банкрутство дочірньої компанії, створеної для врегулювання десятків тисяч позовів із претензіями до продукції на основі тальку з канцерогенним азбестом.

Через ймовірну небезпеку для здоров'я компанія припинила продаж присипки по всьому світу в 2023 році, в США вона зупинила їх у 2021 році. Johnson & Johnson у квітні заявила, що заплатить $8,9 млрд протягом наступних 25 років, щоб врегулювати звинувачення в тому, що дитяча присипка компанії та інші продукти з тальком викликали рак. При цьому самі претензії щодо небезпеки раку від продукції компанія назвала «надуманими».

Дочірня компанія Johnson & Johnson – LTL Management також подала заяву про захист від банкрутства після того, як її першу спробу було зірвано. Понад 60 000 заявників зобов'язалися підтримати запропоноване рішення, йдеться у заяві компанії. Воно вимагатиме схвалення у суді у справах про банкрутство.

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У жовтні 2021 року Johnson & Johnson довелося створити дочірню компанію, щоб скоротити свої збитки від судових розглядів та врегулювання претензій. Суддя підтвердив можливість компанії використати захист від банкрутства у лютому 2022 року.

У січні 2023 року Апеляційний суд США у 3-му округу скасував рішення. Він заявив, що ні LTL Management, ні Johnson & Johnson не мали законної потреби у захисті від банкрутства, оскільки вони не перебували у «фінансовій скруті».

Адвокати позивачів, які виступали проти пропозиції в розмірі $8,9 млрд, заявили, що косметична компанія просто створила «ілюзію» підтримки, підписавши угоди з адвокатами позивачів, які швидко залучили велику кількість клієнтів, навіть не подаючи жодних позовів проти Johnson & Johnson.

Провадження у справі про банкрутство LTL Management значною мірою призупинило 38 000 позовів, поданих до жовтня 2021 року. Суддя Каплан дозволив розглянути одну справу проти дочірньої компанії Johnson & Johnson. В результаті суд став на сторону постражлаого, і присудив виплатити $18,8 млн на користь чоловіка з Каліфорнії, який заявив, що у нього розвинувся рак через вплив дитячної присипки.