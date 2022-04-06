Чехія визнала Голодомор геноцидом українців

Ще 15 років тому Чехія засудила Голодомор 1932-1233 років, а сьогодні визнала його геноцидом українського народу

15 років тому депутати Чехії вже засудили голод в Україні як результат радянського тоталітарного режиму

Палата депутатів парламенту Чехії визнала, що Голодомор у 1932-1933 роках був свідомим актом геноциду українського народу. Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс написав у Twitter.

Таке рішення законотворці ухвалили у середу 6 квітня.

«Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 рр. актом геноциду Українського народу»,– написав Перебийніс.

Він додав, що про всі деталі такого рішення повідомить згодом.

Зауважимо, що у вівторок, 5 квітня, у Чехії ухвалили постанову, в якій засудили воєнні злочини, скоєні російськими військовими в Україні. Зокрема, йшлося про де-факто геноцид українців у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чехія відправила в Україну танки. Чеські танки – це перше постачання бронетехніки з ЄС під час повномасштабної війни в Україні.



