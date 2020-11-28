Голодомори — ключовий елемент геноциду української нації, який вчиняв московський імперіалізм

Коли у вас забирають свободу, гідність, країну, майно, їжу, зброю — стріляйте у тих, хто намагається це зробити

Злочин Голодоморів настільки жахливий, що наша свідомість часто відмовляється сприймати його.

Але єдиний спосіб запобігти новим злочинам — говорити про них і знати їх причини та наслідки.

Україна — країна зі штучно зміненим складом населення. Українців знищували фізично і духовно. Українці мають право на свою державу, яка була би їх прихистком, їх захистом, їх фортецею. І гарантією того, що цей жах не повториться.

Ми маємо абсолютне історичне, моральне та політичне право будувати тут саме українську національну державу, ігноруючи усіх окупантів та їх нащадків. Як євреї в Ізраїлі.

Сталін — мерзотник і злочинець, рівних якому мало у світовій історії. Але зводити все до «сталінського режиму» — це благенька спроба прикрити суть злочину. Ніби до Сталіна і одразу після нього все було добре, лише з ним от якась аномалія вийшла.

Голодомори — це ключовий елемент геноциду української нації, який вчиняв московський імперіалізм.

Знищення української еліти у 1930-х та повальна русифікація 1970-х — це логічне продовження Валуєвського циркуляру та Емського указу. Голодомор — це продовження закріпачення українського селянства. Криваве придушення українського повстанського руху у 1920-х — це продовження Батуринської різанини.

Геноцид влаштувала Москва, щоб навіки упокорити Україну.

Комуністи — зло. У тому числі сучасні культур-марксисти. Як і їх попередникам, плювати їм на просту людину. Ними рухає лише ненависть. Будь-який комунізм будь-де і будь-коли закінчувався геноцидом і концтаборами. Не розуміти цього — значить бути ідіотом або маніяком.

Не сподівайтесь на закордонних партнерів. Якщо програємо — на допомогу ніхто не прийде. Як ніхто не прийшов у 1933. Ще й зерно куплять по хорошій ціні.

Не вірте жодному слову ворога. Який би новий «комунізм» для задурманення мізків своїх жертв вони би не придумали. Поки існує ця мерзотна імперія — ми загрожені.

Коли у вас забирають свободу, гідність, країну, майно, їжу, зброю — стріляйте у тих, хто намагається це зробити.

І пам’ятайте — попри все, ми вижили. Ми є. І значить все в наших руках.

Згадаймо сьогодні наших мертвих. Заради живих і майбутніх поколінь.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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