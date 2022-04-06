Чехія відправила в Україну танки

Танки та інша бронетехніка виробництва СРСР поїхали до України

Чечькі танки – це перші постачання бронетехніки з ЄС під час повномасштабної війни в Україні

В Україну із Чехії відправлено танки Т-72 та іншу бронетехніку розробки СРСР. Про це повідомив чеський депутат Ондржей Бенешик після того, як у місцевих ЗМІ з'явилися кадри завантаження військової техніки на залізничний транспорт.

Українські офіційні особи неодноразово запитували у своїх західних партнерів бронетехніку, і постачання з Чехії стало одним із перших таких постачань з тих пір, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Byly zaznamenány dodávky českých BVP a tanků T-72. Ministryně obrany @jana_cernochova si zaslouží velkou pochvalu, tohle teď těžce bojující ukrajinská armáda opravdu velmi potřebuje

Věřím, že se podaří v těchto dodávkách pokračovat.

Sláva Ukrajině https://t.co/1QPVTyULAi — Ondřej Benešík (@BenesikOndra) April 5, 2022

Минулого тижня стало відомо, що США стануть посередником під час передачі Україні з країн Європи танків радянського виробництва. Про кількість техніки та країни, з яких передбачаються постачання, не уточнювалося.

США вирішили стати таким посередником після прохання президента України Володимира Зеленського до НАТО поставити нам танки та військові літаки. Президент розкритикував західні країни за «пінг-понг» у темі постачання зброї.