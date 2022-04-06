  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Чехія відправила в Україну танки

    Танки та інша бронетехніка виробництва СРСР поїхали до України&nbsp; - Чехія відправила в Україну танки
    Танки та інша бронетехніка виробництва СРСР поїхали до України 
    фото: OSINTdefender

    Чечькі танки – це перші постачання бронетехніки з ЄС під час повномасштабної війни в Україні

    В Україну із Чехії відправлено танки Т-72 та іншу бронетехніку розробки СРСР. Про це повідомив чеський депутат Ондржей Бенешик після того, як у місцевих ЗМІ з'явилися кадри завантаження військової техніки на залізничний транспорт.

    Українські офіційні особи неодноразово запитували у своїх західних партнерів бронетехніку, і постачання з Чехії стало одним із перших таких постачань з тих пір, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

    Минулого тижня стало відомо, що США стануть посередником під час передачі Україні з країн Європи танків радянського виробництва. Про кількість техніки та країни, з яких передбачаються постачання, не уточнювалося.

    США вирішили стати таким посередником після прохання президента України Володимира Зеленського до НАТО поставити нам танки та військові літаки. Президент розкритикував західні країни за «пінг-понг» у темі постачання зброї.

    Теги: росія окупанти війна Чехія військова техніка Україна СРСР окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чехія відправила в Україну танки