Через пандемію громадянам Бельгії заборонено відпочинок за кордоном

Причина нових обмежень – можливі мутації коронавірусу

Щоб запобігти потраплянню до Бельгії нових мутацій коронавірусу, влада цієї країни заборонила громадянам відпочивати за кордоном. Про відповідне рішення уряду повідомив у п'ятницю прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. За його словами, заборона на подорожі триватиме з 27 січня до 1 березня цього року, повідомляє DW.

«Коли люди подорожують, вірус подорожує з ними», – пояснив такий крок уряду бельгійський прем'єр. Винятки передбачатимуть тільки для невідкладних ділових, сімейних та гуманітарних поїздок.

З кінця січня по березень бельгійці традиційно багато подорожують, дехто на лижні курорти в Альпах, а дехто в країни Південної Європи.

Крім того, бельгійський прем'єр попередив, що ті, хто прибув з Великобританії, ПАР і країн Південної Америки, муситимуть протягом десяти днів перебувати на карантині. Такий захід покликаний убезпечити Бельгію від потрапляння в країну небезпечних варіантів коронавірусу, зазначив він.

Напередодні країни-члени ЄС домовилися, що кордони всередині спільноти мають залишатися відкритими, щоб забезпечити безперебійний рух транспортних засобів і мандрівників. Утім, за країнами-членами залишили право вживати додаткових обмежувальних заходів на власний розсуд.

Бельгія належить до тих європейських країн, котрі найбільше постраждали від спалаху коронавірусу. В цій невеликій країні зафіксовано загалом 686 000 підтверджених випадків зараження, а також 20 620 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом.

Водночас останнім часом у Бельгії спостерігався істотний прогрес у протидії подальшому поширенню коронавірусу. Через це 15 січня уряд країни відмінив ряд карантинних заходів, що були введені в Бельгії ще наприкінці листопада.