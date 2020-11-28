Бельгія послаблює коронавірусні обмеження

Основні причини – покращення статистики захворювання та Різдво

Наступного тижня в Бельгії знову починають роботу магазини, однак робота ресторанів та барів залишаєтья під забороною.

Магазини, які вважаються другорядними, були закриті в Бельгії 2 листопада. Тепер вони працюватимуть, однак люди повинні здійснювати покупки поодинці та не можуть залишатися в одному магазині більше ніж 30 хвилин. Нові заходи будуть діяти до 15 січня, – повідомляє Європейська правда з посиланням на прем’єр-міністра країни Александра де Кроо. Зазначається, що музеї та басейни також можуть відновити роботу з вівторка.

«У переддень Різдва початок комендантської години, який зараз припадає на 22:00, у Валлонії та в Брюсселі буде перенесено на північ», - підкреслює видання.

Домогосподарства зможуть запросити ще одну додаткову людину на святкування Різдва, а люди, які живуть одні, можуть запросити двох гостей.

Зимові поїздки та поїздки в червоні зони категорично не рекомендуються. Контроль на кордонах буде посилено. Де Кроо заявив, що він зв'язався з урядами Швейцарії та Австрії, щоб попросити їх закрити гірськолижні курорти. Обидві країни виступають проти цього.