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    Пандемія коронавірусу

    Бельгія послаблює коронавірусні обмеження

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    У Бельгії дозволили роботу магазинів, але робота барів під забороною - Бельгія послаблює коронавірусні обмеження
    У Бельгії дозволили роботу магазинів, але робота барів під забороною
    Фото з відкритих джерел

    Основні причини – покращення статистики захворювання та Різдво

    Наступного тижня в Бельгії знову починають роботу магазини, однак робота ресторанів та барів залишаєтья під забороною.
    Магазини, які вважаються другорядними, були закриті в Бельгії 2 листопада. Тепер вони працюватимуть, однак люди повинні здійснювати покупки поодинці та не можуть залишатися в одному магазині більше ніж 30 хвилин. Нові заходи будуть діяти до 15 січня, – повідомляє Європейська правда з посиланням на прем’єр-міністра країни Александра де Кроо. Зазначається, що музеї та басейни також можуть відновити роботу з вівторка.
    «У переддень Різдва початок комендантської години, який зараз припадає на 22:00, у Валлонії та в Брюсселі буде перенесено на північ», - підкреслює видання.
    Домогосподарства зможуть запросити ще одну додаткову людину на святкування Різдва, а люди, які живуть одні, можуть запросити двох гостей.
    Зимові поїздки та поїздки в червоні зони категорично не рекомендуються. Контроль на кордонах буде посилено. Де Кроо заявив, що він зв'язався з урядами Швейцарії та Австрії, щоб попросити їх закрити гірськолижні курорти. Обидві країни виступають проти цього.

    Теги: Бельгія коронавірус
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