Чеський ресторан покарали за заборону доступу для дітей



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Ресторан «Стодола» Фото: MAFRA

У випадку несплати штрафу закладу загрожує конфіскація обладнання

Ресторан «Стодола», розташований у Празі, було оштрафовано на 50 тис крон через заборону входу до закладу для осіб молодше 18 років.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на iDnes.

Співробітника чеського управління торгівлі не допустили з дитиною у вказаний ресторан, посилаючись на заборону. На дверях закладу було вивішено оголошення «Вхід з 18 років! Діти? На ігровому майданчику!». Також там вказувалося, що ресторан приймає лише готівку.

Власник ресторану пояснив таку табличку ризиком великих штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім. Більш того, сам ресторан належить до американського клубу курців, а тому всередині було дозволене паління. «Ми хочемо бути пабом для дорослих і переконані, що те, що ми робимо, дозволено законом», – переконають у закладі.

Втім, такі аргументи не переконали чеську інспекцію з питань торгівлі. У випадку несплати штрафу закладу загрожує конфіскація обладнання.

Видання зазначає, що у Чехії існує низка закладів, де заборонено доступ дітям. Як правило це заклади преміум-сегменту. А відповідно, покарання ресторану «Стодола» може стати прецедентом і для них.