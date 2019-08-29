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    Горе-матір, яка заморила голодом своїх дітей, отримала вісім років тюрми

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    <div class="alt">Обвинувачена у суді своєї вини у скоєному не визнала</div> <div class="copy"></div> - Горе-матір, яка заморила голодом своїх дітей, отримала вісім років тюрми
    Обвинувачена у суді своєї вини у скоєному не визнала
    Фото: Прокуратура Києва

    Прокуратура оскаржить вирок, вимагаючи довічного ув’язнення жінки

    У четвер, 29 серпня, у Голосіївському районному суді відбулося оголошення вироку жінці, яка на 11 днів залишила в закритій квартирі без нагляду двох своїх дітей - однорічного сина та дворічну доньку. Хлопчик помер, а дівчинку вдалось врятувати.

    Суд визнав жінку винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці) та засудив до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    У той же час прокуратура наполягала на призначенні обвинуваченій довічного позбавлення волі за п.2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

    У зв’язку з цим прокуратурою до Київського апеляційного суду готується апеляційна скарга з вимогою перегляду вказаного вироку Голосіївського райсуду.

    Нагадаємо, моторошний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина та 2-річну доньку без їжі та води у зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.

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