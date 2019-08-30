Шкільний ланч-бокс. Експерт порадила, яку їжу найкраще дати дитині із собою до школи трансляція



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Шкідливість та корисність тих чи інших улюблених смаколиків дітей

30 серпня в прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Шкільний ланч-бокс».

Запрошені гості: Олена Сидоренко, експертка з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ, яка розказала про харчування школярів, про шкідливість та корисність тих чи інших улюблених смаколиків дітей, що найкраще дати дитині із собою до школи.

Нагадаємо, прем’єрміністр Володимир Гройсман похвалив нове шкільне харчування. Він розповів, що страви із оновленого меню у школах є простими і смачними.

За словами Гройсмана, уже понад рік в Україні реалізується програма оновлення харчування у школах. «Просто, поживно, а головне - смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум - ввести цю систему в усіх школах», - повідомив прем’єр.

До слова, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки закликали батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення. Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями.