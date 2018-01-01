Чеський парламент зняв недоторканність із прем’єра

Андрей Бабіш проголосував за зняття із себе недоторканності

У п’ятницю, 19 січня, нижня палата парламенту Чехії зняла недоторканність із прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша у справі щодо махінацій із субсидіями ЄС. Мова йде про отримання 2 млн євро близько 10 років тому, після того як Бабіш приховав факт власності ферми. Саме питання звинувачень було головною перешкодою щодо формування



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Прем'єр Чехії Андрей Бабіш

Андрей Бабіш проголосував за зняття із себе недоторканності

У п’ятницю, 19 січня, нижня палата парламенту Чехії зняла недоторканність із прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша у справі щодо махінацій із субсидіями ЄС. Мова йде про отримання 2 млн євро близько 10 років тому, після того як Бабіш приховав факт власності ферми. Саме питання звинувачень було головною перешкодою щодо формування коаліційного уряду країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За зняття недоторканності проголосувало 111 депутатів, а проти 69. Окрім того, імунітету був позбавлений Ярослав Фальтинек, заступник партії ANO, яку очолює Бабіш. Сам прем’єр проголосував за зняття недоторканності, хоча він заперечує всі висунуті проти себе звинувачення, вважаючи їх надуманими і політично вмотивованими.

Незважаючи на те, що ANO отримала в жовтні 2017 року під час виборів 29,6% голосів або майже стільки, як і три наступних партії, однак дана політична сила не має достатньо голосів для формування однопартійного уряду. При цьому інші політичні сили виключили можливість формування коаліції до завершення розслідування проти Андрея Бабіша. Проте Громадянські демократи, Соціал-демократи і Християнські демократи не проти формування коаліції у випадку, якщо керівник ANO не претендуватиме на посаду прем’єр-міністра.

Окрім того, ситуація може залежати від результатів другого туру виборів президента Чехії, який має відбутися 26-27 січня. Нинішній очільник країни Мілош Земан підтримує Андрея Бабіша і планує вдруге надати йому мандат на формування уряду. В той же час його опонент Їржи Драгош заявив про те, що було б неприйнятно мати прем’єр-міністром Чехії людину, проти якої висунуті обвинувачення.

Як повідомлялося, парламент Чехії у вівторок, 16 січня, висловив недовіру уряду країни. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш, затверджений на своєму посту 13 грудня 2017 року як очільник уряду меншості, заручився підтримкою лише 78 депутатів. 116 проголосували проти, шість утрималися.

Відповідно до Конституції Чехії нинішній уряд у разі провалу голосування в парламенті перебуватиме при владі, поки не буде сформований новий склад кабінету міністрів.

17 січня уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку.