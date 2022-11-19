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Чи потрібно розбанити Трампа? Ілон Маск влаштував опитування в Twitter

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи потрібно розбанити Трампа? Ілон Маск влаштував опитування в Twitter
Маску цікава думка користувачів соцмережі
фото з відкритих джерел

Ілон Маск може скасувати бан у Twitter колишнього президента США Дональда Трампа

Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск оголосив опитування серед користувачів соціальної мережі, чи потрібно розблокувати акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Маск пояснив опитування відомим латинським виразом «Голос народу, голос Бога» (Vox Populi, Vox Dei).

Нагадаємо, Трампа забанили в Twitter після штурму американського Капітолію 6 січня 2021 року, коли Трамп програв вибори Джо Байдену. Керівництво Twitter побоювалося, що твіти Трампа можуть спричинити подальше насильство.

Як раніше повідомлялося, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter...з особистим рукомийником.

Нагадаємо, угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.

Читайте також: Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна

 

Теги: Twitter Ілон Маск Дональд Трамп

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