Ілон Маск натякнув, що вже придбав Twitter (відео)

Мільярдер Ілон Маск схоже все-таки купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео.

Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter...з особистим рукомийником.

«Вхід до штаб-квартири Twitter», – прокоментував мільярдер.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7