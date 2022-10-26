Ілон Маск натякнув, що вже придбав Twitter (відео)

Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter

Мільярдер Ілон Маск схоже все-таки купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео.

Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter...з особистим рукомийником.

«Вхід до штаб-квартири Twitter», – прокоментував мільярдер.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Також в акаунті Маска в Twitter відбулись зміни. Він тепер позиціонує себе, як Chief Twit.

Проте офіційної заяви, щодо покупки соцмережі Маск поки що не зробив.

Нагадаємо, Угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.

Крім того, ЗМІ стверджують, що мільярдер мав розмову з Путіним напередодні гучної заяви, в якій запропонував Україні помиритися з Росією на умовах РФ. Сам Маск спростовує факт розмови з кремлівським агресором.

14 жовтня повідомлялося, що Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск опинився під слідством федеральної влади через угоду з Twitter.