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Ілон Маск натякнув, що вже придбав Twitter (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Ілон Маск натякнув, що вже придбав Twitter (відео)
Ілон Маск, ймовірно, вже купив Twitter
фото із відкритих джерел

Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter

Мільярдер Ілон Маск схоже все-таки купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео.

Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter...з особистим рукомийником.

«Вхід до штаб-квартири Twitter», – прокоментував мільярдер.

Також в акаунті Маска в Twitter відбулись зміни. Він тепер позиціонує себе, як Chief Twit.

Ілон Маск натякнув, що вже придбав Twitter (відео) фото 1

Проте офіційної заяви, щодо покупки соцмережі Маск поки що не зробив.

Нагадаємо, Угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.

Крім  того, ЗМІ стверджують, що мільярдер мав розмову з Путіним напередодні гучної заяви, в якій запропонував Україні помиритися з Росією на умовах РФ. Сам Маск  спростовує факт розмови з кремлівським агресором.

14 жовтня повідомлялося, що Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск опинився під слідством федеральної влади через угоду з Twitter.

Теги: відео Twitter Ілон Маск

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