Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter

Маск попередив, що і у Twitter не можна буде публікувати «будь-що без подальших наслідків»

Засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter, щоб мати цифрову платформу для обговорення. Про це повідомляється в листі американського мільярдера до рекламодавців.

Винахідник зазначив, що для майбутньої цивілізації важливо дискутувати на різні теми у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості.

Ілон Маск наголосив, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ «підігрівають» полярні крайності та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.

Водночас він попередив, що і у Twitter не можна буде публікувати «будь-що без подальших наслідків», але пообіцяв, що платформа залишиться «гостинною для всіх».

Як раніше повідомлялося, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter...з особистим рукомийником.

Нагадаємо, угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.