Чоловік випадково знайшов на пляжі зуб тварини Кайнозойської ери (фото)

Бігун не знав, що забрав «безцінну» знахідку з пляжу в Каліфорнії

Мешканець американського міста Санта-Круз, штат Каліфорнія, під час пробіжки пляжем виявив зуб мастодонта і дізнався про це з новин. Про це повідомляє видання Sacbee.

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Палеонтолог із місцевого Музею природної історії Уейн Томпсон звернув увагу на пост у соцмережі жінки, яка бачила незвичайний артефакт біля струмка Аптос. Фахівець одразу впізнав у знахідці зуб мастодонта, але виявилося, що жінка не взяла його із собою. Томпсон вирушив забрати 25-сантиметровий зуб, проте на колишньому місці його не було.

Палеонтолог зрозумів, що хтось теж звернув увагу на скам'янілість і забрав її додому. Чоловік розмістив пости в соцмережах із проханням до того, хто знайшов, вийти на зв'язок. Незабаром до музею зателефонував чоловік на ім'я Джим Сміт. З'ясувалося, що Сміт розив пробіжку на пляжі Аптос, знайшов зуб і забрав його. За кілька днів він випадково побачив у новинах зображення такого ж артефакту і зрозумів, чим є його знахідка.

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Американець приніс зуб до музею. Томпсон заявив, що співробітники проведуть аналіз віку зуба перед тим, як виставити його на загальний огляд. Сам палеонтолог заявив, що зуб може бути близько п'яти тисяч років. «Такі знахідки бувають вкрай рідко», – підкреслив фахівець.

Мастодонти дили на всіх континентах, крім Австралії, у часовий проміжок від олігоцену (~35 млн років тому) до плейстоцену (~10 тис. років тому) Кайнозойської ери.Вони ззовні схожі на слонів, крім того, що за розміром були більшими та різці у них були розвинені у великі бивні, які виступали вперед і трохи розходились. У давніших видів крім двох бивнів у верхній щелепі у нижній також були два бивні меншої величини. До української мови назва «мастодонт» прийшла на початку XIX ст. з іноземної наукової літератури, зокрема з праць французького зоолога Кюв'є, автора назви Mastodon. Етимологія пов'язана з особливістю жуйної поверхні зубів мастодонтів.

Нагадаємо, під час розкопок в античному місті Помпеї в Італії виявлено останки трьох людей, які загинули під час руйнівного виверження вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Дослідники припускають, що це останки двох дорослих жінок та дитини віком від 3 до 4 років. Скелети знайшли під уламками будівлі, де вони, ймовірно, шукали притулок. Згідно даними дослідників, в одному з будинків знаходилася пральня з ваннами для прання та фарбування одягу, пекарня та приміщення для переробки та виробництва продуктів харчування. Кісткові останки було знайдено у цій будівлі.