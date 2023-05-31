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В Україні введена в обіг нова монета. Який вона має вигляд (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Україні введена в обіг нова монета. Який вона має вигляд (фото)
В Україні випущено нову монету
фото: Національний банк України

Пам'ятна монета присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України Павла Скоропадського

Національний банк України на своєму сайті повідомив, що вів в обіг нову пам’ятну монету «Павло Скоропадський». Тираж монети номіналом 2 грн складає 30 тис. штук.  Про це йдеться на сайті Національного банку України. 

На аверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі унизу – малий Державний Герб України та напис «Україна», праворуч – рік карбування монети 2023, у центрі, на тлі стилізованого майва прапорів – трикутник (віньєтка Георгія Нарбута), що символізує певний культурний, економічний розквіт Української Держави за гетьманату Скоропадського, який обрамляють написи: українізація (угорі), освіта, гривня (з обох боків); угорі на дзеркальному тлі – номінал 2 та графічний знак гривні; унизу – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

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На реверсі монети розміщено: портрет Павла Скоропадського (праворуч), ліворуч від якого – композицію, що символізує події Української революції, угорі на дзеркальному тлі роки життя 1873-1945; унизу напис «Павло Скоропадський».

Зазначимо, що нащадок давнього козацького роду Павло Скоропадський після приходу до влади приділяв велику увагу вирішенню економічно-фінансових проблем держави, запровадив земельні реформи, розбудовував збройні сили Української Держави, також значними були досягнення у сфері національно-культурної політики – він сприяв створенню в Україні цілої низки національно-державних наукових і культурно-освітніх інституцій. Менше ніж за вісім місяців відбулися суттєві зрушення в організації економічного життя, оздоровленні фінансів. У «Грамоті до всього українського народу» від 29 квітня 1918 року було проголошено, що права приватної власності – як фундаменту культури і цивілізації, відбудовуються в повній мірі.

Нагадаємо, 19 травня, Національний банк презентував обігову пам’ятну монету присвячену «Силам підтримки Збройних Сил України».Тираж монети номіналом 10 грн складає 10 млн штук. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм. Гурт монети – рифлений. На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч».

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Теги: Національний банк історія гривня Україна монета гроші

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