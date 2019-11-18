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    У світі

    ЦВК: «Міс Білорусь» проходить у парламент, опозиція – ні

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    <p>&laquo;Міс Білорусь &ndash; 2018&raquo; Марія Василевич стане депутаткою Палати представників</p> - ЦВК: «Міс Білорусь» проходить у парламент, опозиція – ні

    «Міс Білорусь – 2018» Марія Василевич стане депутаткою Палати представників

    Вибори у Білорусі визнані такими, що відбулися у всіх округах

    Центральна комісія Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів опублікувала попередні підсумки голосування на парламентських виборах.

    Про це повідомляє Tyt.by.

    Зазначається, що явка склала 77,22% виборців, вибори визнані такими, що відбулися у всіх округах.

    За попередніми результатами, оприлюдненими в ніч на 18 листопада, в Палату представників сьомого скликання опозиціонери не пройшли.

    «В парламенті сьомого скликання буде працювати ексміністр інформації Лілія Ананіч, дипломати Андрій Савіних, Валерій Воронецький, «Міс Білорусь – 2018» Марія Василевич, голова «Білої Русі» Геннадій Давидько, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич», - сказала глава ЦВК Лідія Єрмошина.

    Як відомо, у Білорусі у неділю, 17 листопада, пройшли вибори до Палати представників Національних зборів - нижньої палати парламенту країни

    Спостерігачі зафіксували сотні порушень під час виборів у Білорусі.

    До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.

    ЦВК Білорусь вибори партії політика опозиція парламент
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