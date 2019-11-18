ЦВК: «Міс Білорусь» проходить у парламент, опозиція – ні



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«Міс Білорусь – 2018» Марія Василевич стане депутаткою Палати представників

Вибори у Білорусі визнані такими, що відбулися у всіх округах

Центральна комісія Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів опублікувала попередні підсумки голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє Tyt.by.

Зазначається, що явка склала 77,22% виборців, вибори визнані такими, що відбулися у всіх округах.

За попередніми результатами, оприлюдненими в ніч на 18 листопада, в Палату представників сьомого скликання опозиціонери не пройшли.

«В парламенті сьомого скликання буде працювати ексміністр інформації Лілія Ананіч, дипломати Андрій Савіних, Валерій Воронецький, «Міс Білорусь – 2018» Марія Василевич, голова «Білої Русі» Геннадій Давидько, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич», - сказала глава ЦВК Лідія Єрмошина.

Як відомо, у Білорусі у неділю, 17 листопада, пройшли вибори до Палати представників Національних зборів - нижньої палати парламенту країни

Спостерігачі зафіксували сотні порушень під час виборів у Білорусі.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.