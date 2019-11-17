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    У світі

    У Білорусі завершилися парламентські вибори

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    За попередніми даними у голосуванні взяли участь більше 70% громадян Білорусі - У Білорусі завершилися парламентські вибори
    За попередніми даними у голосуванні взяли участь більше 70% громадян Білорусі

    Попередні підсумки голосування стануть відомі вночі.

    У Білорусі завершилося голосування щодо виборів в палату представників. Про це повідомляє агентство БелТА.

    Передбачається, що попередні підсумки голосування стануть відомі вночі.

    Коментуючи хід виборів, голова ЦВК країни Лідія Єрмошина повідомила, що за попередніми даними у голосуванні взяли участь більше 70% громадян. Голосування було визнано таким, що відбувся практично у всіх виборчих округах, за винятком центру Гродно.

    Найвища явка була зафіксована у Могилевській області (понад 77%). Найменше жителів на дільниці для голосування прийшли в Мінську (58,76%). Понад 35% проголосували достроково.

    Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходили вибори депутатів Палати представників Національних зборів VII скликання. За даними білоруської ЦВК, на 110 місць в Палаті представників Національних зборів претендує 513 кандидатів від 12 партій і декількох громадських рухів.

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.

    ЦВК Білорусь вибори політика парламент
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