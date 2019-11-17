У Білорусі завершилися парламентські вибори
Попередні підсумки голосування стануть відомі вночі.
У Білорусі завершилося голосування щодо виборів в палату представників. Про це повідомляє агентство БелТА.
Передбачається, що попередні підсумки голосування стануть відомі вночі.
Коментуючи хід виборів, голова ЦВК країни Лідія Єрмошина повідомила, що за попередніми даними у голосуванні взяли участь більше 70% громадян. Голосування було визнано таким, що відбувся практично у всіх виборчих округах, за винятком центру Гродно.
Найвища явка була зафіксована у Могилевській області (понад 77%). Найменше жителів на дільниці для голосування прийшли в Мінську (58,76%). Понад 35% проголосували достроково.
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходили вибори депутатів Палати представників Національних зборів VII скликання. За даними білоруської ЦВК, на 110 місць в Палаті представників Національних зборів претендує 513 кандидатів від 12 партій і декількох громадських рухів.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.