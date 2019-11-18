Спостерігачі зафіксували сотні порушень під час виборів у Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Явка на парламентських виборах у Білорусі становила, за даними ЦВК, близько 77%

Понад 40% порушень становить невідповідність кількості тих, хто проголосував, у протоколі комісії та за даними спостерігача

У Білорусі у неділю, 17 листопада, пройшли вибори до Палати представників Національних зборів - нижньої палати парламенту країни. За даними Центральної виборчої комісії, голосування відбулося у всіх 110 округах. явка виборців, за останніми даними, становила 77,22%.

Як повідомляє DW, найвищою була активність виборців у Могильовській області - 82,3%, найнижчою - в Мінську (63,3). Під час дострокового голосування, з 12 по 16 листопада, проголосувало 35,77% виборців.

Протягом дня спостерігачі від опозиції зафіксували 668 порушень, зазначили у кампанії моніторингу за перебігом голосування «Право вибору».

Понад 40% порушень становить невідповідність кількості тих, хто проголосував, у протоколі комісії та за даними спостерігача.

У 30% випадків головою дільничної комісії не було забезпечено належного зберігання скриньки дострокового голосування.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.