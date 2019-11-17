Коля ще не готовий? Лукашенко знову йде в президенти



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко Фото пресслужби Президента Республіки Білорусь

Лукашенко очолює країну п’ять термінів поспіль з 1994 року

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.

Про це повідомляє його пресслужба.

«Президент прокоментував намір балотуватися на майбутніх виборах глави держави в 2020 і 2025 роках. Олександр Лукашенко наголосив, що не тримається за цей пост, але вважає для себе обов’язковим запропонувати свою кандидатуру, а люди зроблять вибір», – йдеться в повідомленні.

Російські засоби масової інформації пишуть, що Лукашенко заявив, що не буде триматися за своє крісло «посинілими пальцями».

За словами президента Білорусі, він не образиться, якщо його не підтримають на виборах. Однак, як зазначив Лукашенко, якщо громадяни Білорусі цінують стабільність, суверенітет та незалежність, то вони «самі повинні прийти і сказати: «Президенте, ти ще здоровий, балотуйся, будь ласка».

Лукашенко очолює країну п’ять термінів поспіль з 1994 року.

Нагадаємо, що у Олександра Лукашенка є три сина: 43-річний Віктор, 39-річний Дмитро і молодший син президента Білорусі Коля Лукашенко. Старший є помічником президента з питань національної безпеки і членом Радбезу, середній – очолює президентський спортивний клуб.

Молодший син президента Білорусі супроводжує свого батька на офіційних заходах з юних років. Зараз юнакові виповнилося 14, і поруч з батьком його легко можна сплутати з радником або помічником президента.

Молодший син президента Білорусі Коля Лукашенко

Багато хто пророкує Колі Лукашенку політичну кар’єру – він відвідує форуми, політичні зустрічі та офіційні візити з президентом з дитинства. Він захоплюється грою на фортепіано, хокеєм, лижами і біатлоном. Його перший вихід у світ відбувся, коли йому було всього три роки – разом з батьком він вийшов на суботник.

За плечима Колі безліч військових парадів, заходів і зустрічей з главами держав – він брав участь в переговорах з Володимиром Путіним, Дмитром Медведєвим, Бараком Обамою та іншими політиками.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходять вибори депутатів Палати представників Національних зборів VII скликання. За даними білоруської ЦВК, на 110 місць в Палаті представників Національних зборів претендує 513 кандидатів від 12 партій і декількох громадських рухів.