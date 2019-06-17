Демонстранти у Гонконзі розблокували рух транспорту у центрі міста



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Протестувальники у Гонконзі частково розблокували рух транспорту Фото: CityNews Toronto

У китайському анклаві не припиняються масові протести

У Гонконзі демонстранти дозволили транспорту проїжджати центром міста. Про це повідомляють місцеві інформаційні ресурси. Напередодні глава місцевого уряду Керрі Лам вибачилася перед жителями китайської автономії за внутрішньополітичну кризу.

Як повідомляв «Главком», у неділю, 16 червня, на вулиці Гонконгу вийшли близько двох мільйонів людей. За оцінками поліції, за початковим маршрутом слідували 338 тисяч людей.

Протестувальники стверджують, що демонстрації триватимуть до тих пір, поки уряд повністю не відкличе закон про екстрадицію, не звільнить заарештованих учасників протесту і не зніме всі звинувачення, а також не відкличе характеристику протестів як «бунт» і не змусить генерального секретаря Бюро внутрішніх справ Гонконгу Керрі Лем піти у відставку.

Нагадаємо, 12 червня у Гонконзі між протестувальниками та поліцією трапилися сутички. Повідомлялося, що біля будівлі уряду у бік правоохоронців протестувальники кидали запальні суміші, а та у свою чергу застосовувала проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ.

Структура «одна країна, дві системи» в Китаї передбачає, що Гонконгу гарантоване право зберігати власні соціальні, правові та політичні системи впродовж 50 років після завершення британського правління в 1997 році. Однак владна Комуністична партія Китаю все частіше відступає від угоди, запроваджуючи непопулярні правові зміни.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20 країнами. Якщо законопроект ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.

Прихильники законопроекту кажуть, що завдяки йому, автономія перестане бути «притулком для злочинців». Противники вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів і не гарантуватимуть цілковитого дотримання прав підозрюваних у злочинах.