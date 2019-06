На протести в Гонконзі вийшло близько двох мільйонів людей

Протестувальники висунули умови для припинення протестів

У неділю, 16 червня, на вулиці Гонконгу вийшли близько двох мільйонів людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Громадянський фронт прав людини (CHRF).

За оцінками поліції, за початковим маршрутом слідували 338 тисяч людей.

Протестувальники стверджують, що демонстрації триватимуть до тих пір, поки уряд повністю не відкличе закон про екстрадицію, не звільнить заарештованих учасників протесту і не зніме всі звинувачення, а також не відкличе характеристику протестів як «бунт» і не змусить генерального секретаря Керрі Лем піти у відставку.

One of the organizers of today's protest has told CNN they've “never seen such a big crowd” in Hong Kong. Live updates: https://t.co/4CAI1WG9OK pic.twitter.com/SIyDVKPzw6