На протести в Гонконзі вийшло близько двох мільйонів людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За оцінками поліції, за початковим маршрутом слідували 338 тисяч людей

Протестувальники висунули умови для припинення протестів

У неділю, 16 червня, на вулиці Гонконгу вийшли близько двох мільйонів людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Громадянський фронт прав людини (CHRF).

За оцінками поліції, за початковим маршрутом слідували 338 тисяч людей.

Протестувальники стверджують, що демонстрації триватимуть до тих пір, поки уряд повністю не відкличе закон про екстрадицію, не звільнить заарештованих учасників протесту і не зніме всі звинувачення, а також не відкличе характеристику протестів як «бунт» і не змусить генерального секретаря Керрі Лем піти у відставку.

One of the organizers of today's protest has told CNN they've “never seen such a big crowd” in Hong Kong. Live updates: https://t.co/4CAI1WG9OK pic.twitter.com/SIyDVKPzw6 — CNN International (@cnni) 16 червня 2019 р.

Нагадаємо, 12 червня у Гонконзі між протестувальниками та поліцією трапилися сутички. Повідомлялося, що біля будівлі уряду у бік правоохоронців протестувальники кидали запальні суміші, а та у свою чергу застосовувала проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ.

Структура «одна країна, дві системи» в Китаї передбачає, що Гонконгу гарантоване право зберігати власні соціальні, правові та політичні системи впродовж 50 років після завершення британського правління в 1997 році. Однак владна Комуністична партія Китаю все частіше відступає від угоди, запроваджуючи непопулярні правові зміни.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20 країнами. Якщо законопроект ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.

Прихильники законопроекту кажуть, що завдяки йому, автономія перестане бути «притулком для злочинців». Противники вважають, що поправки можуть позбавити Гонконг частини автономії, призвести до переслідування політичних опонентів і не гарантуватимуть цілковитого дотримання прав підозрюваних у злочинах.