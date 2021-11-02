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    День, коли загинула Галина Гатчінс: стали відомі останні слова українки

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    Загибель Галини Гатчінс на знімальному майданчику шокувала світову кіноіндустрію та пресу - День, коли загинула Галина Гатчінс: стали відомі останні слова українки
    Загибель Галини Гатчінс на знімальному майданчику шокувала світову кіноіндустрію та пресу
    Фото: Isaiah Fortajada

    Після пострілу Болдуїн до останнього не розумів, що сталося

    Загибель кінооператорки українського походження Галини Гатчинс на знімальному майданчику в американському штаті Нью-Мексико шокувала світову кіноіндустрію та пресу. 42-річна жінка померла 21 жовтня від вогнепальних поранень, отриманих під час зйомок фільму Rust. Фатальні постріли зробив актор і продюсер фільму Алек Болдуїн.

    Через кілька днів після трагедії стали відомі останні слова 42-річної українки, яка працювала кінооператором, розповідає Los Angeles Times.

    Після того, як з пістолета Алека Болдуіна пролунав постріл, актор до останнього не розумів, що сталося. Адже пістолет не повинен був бути заряджений.

    «Що, в біса, тільки що сталося? Що це було?», повторював він.

    На майданчику почалася паніка, і люди стали кликати на допомогу лікаря. При цьому члени команди намагалися зупинити кровотечу, але прозвучало: «Це марно».

    «Це недобре. Це абсолютно марно», сказала Галина, яка, за словами видання, перебувала у свідомості. Через кілька годин її серце перестало битися.

    Нагадаємо, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс була українкою, яка народилася та виросла в Києві. Вона закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

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    Теги: США актор жінка
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    День, коли загинула Галина Гатчінс: стали відомі останні слова українки