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    Болдуін скасовує всі проєкти після випадкового вбивства українки, – ЗМІ

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    У перші години після подій на знімальному майданчику Болдвін був &laquo;в істериці та абсолютно невтішним&raquo; - Болдуін скасовує всі проєкти після випадкового вбивства українки, – ЗМІ
    У перші години після подій на знімальному майданчику Болдвін був «в істериці та абсолютно невтішним»
    фото: Mark Sagliocco

    63-річний актор хоче «приділити трохи часу собі і наново зосередитися»

    Після смертельного інциденту на зніманнях вестерну «Іржа», внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчінс, Алек Болдвін «скасовує інші проєкти». Про це із посиланням на власне джерело, обізнане з ситуацією, повідомляє People.

    Зазначається, що 63-річний актор хоче «приділити трохи часу собі і наново зосередитися».

    «Це було жахливо, – розповів співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним. – Ось як він справляється з труднощами. Коли трапляється щось погане, в короткостроковій перспективі він видаляється з поля зору громадськості».

    У перші години після подій на знімальному майданчику Болдвін був «в істериці та абсолютно невтішним».

    «Всі знають, що це був нещасний випадок, але він абсолютно спустошений», – йдеться у матеріалі.

    У джерелі зауважили, що Болдвіну «знадобиться час, щоб розібратися» у тому, що сталося, тож зараз він планує побути з сім'єю.

    Раніше у продюсерській компанії Rust Movie Productions, LLC вказали, що зйомки «Іржі» призупинені на невизначений термін.

    Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

    Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

    Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.

    Теги: ЗМІ США кіно смерть актор
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    Болдуін скасовує всі проєкти після випадкового вбивства українки, – ЗМІ