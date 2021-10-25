Болдуін скасовує всі проєкти після випадкового вбивства українки, – ЗМІ
63-річний актор хоче «приділити трохи часу собі і наново зосередитися»
Після смертельного інциденту на зніманнях вестерну «Іржа», внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчінс, Алек Болдвін «скасовує інші проєкти». Про це із посиланням на власне джерело, обізнане з ситуацією, повідомляє People.
Зазначається, що 63-річний актор хоче «приділити трохи часу собі і наново зосередитися».
«Це було жахливо, – розповів співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним. – Ось як він справляється з труднощами. Коли трапляється щось погане, в короткостроковій перспективі він видаляється з поля зору громадськості».
У перші години після подій на знімальному майданчику Болдвін був «в істериці та абсолютно невтішним».
«Всі знають, що це був нещасний випадок, але він абсолютно спустошений», – йдеться у матеріалі.
У джерелі зауважили, що Болдвіну «знадобиться час, щоб розібратися» у тому, що сталося, тож зараз він планує побути з сім'єю.
Раніше у продюсерській компанії Rust Movie Productions, LLC вказали, що зйомки «Іржі» призупинені на невизначений термін.
Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.
Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.
Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.