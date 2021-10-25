Болдуін скасовує всі проєкти після випадкового вбивства українки, – ЗМІ

У перші години після подій на знімальному майданчику Болдвін був «в істериці та абсолютно невтішним»

63-річний актор хоче «приділити трохи часу собі і наново зосередитися»

Після смертельного інциденту на зніманнях вестерну «Іржа», внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчінс, Алек Болдвін «скасовує інші проєкти». Про це із посиланням на власне джерело, обізнане з ситуацією, повідомляє People.

Зазначається, що 63-річний актор хоче «приділити трохи часу собі і наново зосередитися».

«Це було жахливо, – розповів співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним. – Ось як він справляється з труднощами. Коли трапляється щось погане, в короткостроковій перспективі він видаляється з поля зору громадськості».

У перші години після подій на знімальному майданчику Болдвін був «в істериці та абсолютно невтішним».

«Всі знають, що це був нещасний випадок, але він абсолютно спустошений», – йдеться у матеріалі.

У джерелі зауважили, що Болдвіну «знадобиться час, щоб розібратися» у тому, що сталося, тож зараз він планує побути з сім'єю.

Раніше у продюсерській компанії Rust Movie Productions, LLC вказали, що зйомки «Іржі» призупинені на невизначений термін.