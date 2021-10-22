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    МЗС підтверджує смерть українки під час кінозйомок у США

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    Галині Гатчінс було 42 роки - МЗС підтверджує смерть українки під час кінозйомок у США
    Галині Гатчінс було 42 роки
    фото із соцмереж

    Алек Болдуін застрелив українку випадково

    Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження належності Галини Гатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    Він розповів, що генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу.

    Галині Гатчінс було 42 роки
    Галині Гатчінс було 42 роки

    Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

    Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

    Інцидент стався під час сцени, в якій Алек Болдуін стріляв холостими патронами.

    Алек Болдуін випадково застрелив людину під час зйомок
    Алек Болдуін випадково застрелив людину під час зйомок

    Гатчінс була доставлена вертольотом до лікарні Університету Нью-Мексико, де вона була оголошена мертвою. Крім того, постраждав режисер Джоел Соуз. Зараз він знаходиться в критичному стані.

    Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.

    Теги: МЗС США кіно смерть українці розслідування актор
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    МЗС підтверджує смерть українки під час кінозйомок у США