Депардьє проміняв Путіна на нового диктатора? Актора помітили у КНДР (фото)



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Жерар Депардьє

Депардьє зустріли в пивбарі

Французький актор Жерар Депардьє здійснив візит до Північної Кореї. Про це повідомив мистецтвознавець Костянтин Дорошенко у Facebook.

За його словами, Депардьє відвідує КНДР, яка у ці дні урочисто святкує 70-річчя свого створення.

«Тільки діставшись пхеньянського готелю «Янгакто», зустрів в пивбарі Жерара Депардьє. Зараз він - викапаний самовар з головою-чайником. «Ніяких фото!», - на випередження повідомив француз на моє вітання. Кілька європейців потім скаржилися, що зірка проти фотографій з шанувальниками», - зазначив Дорошенко.

Мистецтвознавець відзначив, що ніхто і не вимагав фото з Депардьє, якого у КНДР просто не знають.

«Жерар недооцінив інформаційні умови КНДР. «Коли у матері закінчується молоко, вона шукає і дістає краще молоко для своєї дитини. Так само і наша партія - шукає і дає нам краще зі світової інформації», - пояснив мені мій гід. Власне, жодного фільму з Депардьє в Кореї не демонструвати, вихід в інтернет там є тільки у представників уряду і спецслужб, преса всередині країни - тільки корейська. Так що ніхто не долав Депардьє проханнями про автографи і фото, для сухорлявих корейців він - карикатурний західний [чоловік з надмірною вагою], втілення капіталізму», - зауважив він.

Проте Дорошенкові вдалося зняти Депардьє.

«А сфотографував я артиста в момент, коли він давав інтерв'ю пхеньянському телебаченню - ситуація публічна», - пояснив мистецтвознавець.

Нагадаємо, у 2013 році Депардьє отримав російське громадянство з рук російського президента Володимира Путіна. Тоді ж йому подарували дві квартири - у Саранську та Грозному.

У 2018 році французька акторка звинуватила Депардьє у зґвалтуванні.