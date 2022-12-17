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Депутат Держдуми похвалив росіян за те, що вони вмирають у «такій кількості»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Депутат Держдуми похвалив росіян за те, що вони вмирають у «такій кількості»
Пєвцов розхвалив криваві дії свого президента Володимира Путіна
фото: скріншот із відео

Дмитро Пєвцов назвав «силу» росіян

Відомий російський актор і депутат Держдуми РФ від президентської партії «Єдина Росія» Дмитро Пєвцов назвав «силу» росіян. Сила, на думку путініста, полягає в тому, що вони вміють масово вмирати.

Про це пропагандист заявив в ефірі одного із російських шоу.

«Ось так, як наші вміють любити, дружити і вмирати, ще й у такій кількості, як це не сумно і не страшно. Та й такої кількості святих немає у всьому світі. Ось, напевно, у цьому наша сила... І відмінність від усього світу», – видав Пєвцов.

При цьому ведуча підтримала артиста. Вона йому відповіла, що не страшно вмирати за батьківщину.

Крім того, Пєвцов заявив, що Росія – єдина країна у світі, яка лежить на двох континентах – у Європі та Азії. І це, як вважає путініст, дратує весь світ.

Насправді ж крім країни-агресорки такими є й інші держави. Зокрема, Туреччина, Казахстан та Єгипет також розташовані на двох континентах.

Раніше Пєвцов розхвалив криваві дії свого президента Володимира Путіна. З усмішкою на обличчі артист додав, що нищівної війни в Україні, яка вбиває тисячі ні в чому невинних людей, росіяни чекали вже давно.

Також депутат Держдуми Росії й артист Дмитро Пєвцов виступив в одному з пунктів мобілізації у Москві і заспокоїв призовників, що на фронті їм немає чого боятися, адже боронитися від ЗСУ вони будуть іконками і молитовниками.

Теги: Туреччина пропагандист актор артист партії Казахстан Єгипет депутат росія росіяни

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