Депутат Держдуми «заспокоїв» мобілізованих: на фронті їм дадуть іконки

Пєвцов: «У всіх, хто воює, є іконки, є молитовники»

Депутат Держдуми Росії й артист Дмитро Пєвцов виступив в одному з пунктів мобілізації у Москві і заспокоїв призовників, що на фронті їм немає чого боятися, адже боронитися від ЗСУ вони будуть іконками і молитовниками. Відео свого виступу Пєвцов розмістив на своєму каналі в YouTube.

«У всіх, хто воює є іконки, є молитовники. Там є капелани, тобто фронтові батюшки. З Божою допомогою ми обов’язково переможемо. З нами Бог, тому що ми воюємо за те, щоб залишатися людьми. З те, щоб в сім’ї була мама, тато і діти, а не дядя і дядя і якийсь там не відомо хто. Проти нас воюють сили зла. Це сили пітьми, сатанинські сили. І не треба ставитися до цього, як до якихось казок», – запевнив Пєвцов.

Тим часом, деякі видання звернули увагу на те, що промова Пєвцова «мобілізованих не надихнула».

Нагадаємо, мобілізовані росіяни із міста Березники Пермського краю розповіли, що їх вивантажили у полі та покинули влаштовуватися без жодних засобів. Відеокадри «розташування» вояків показали у мережі самі ж військовозобов'язані. Як каже один із мобілізованих, ролик зняв старший лейтенант медичної служби у запасі.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.