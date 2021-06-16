«Навального згноять у камері». Ексдепутат РФ Пономарьов про домовленості Байдена й Путіна

У питанні Білорусі, на думку Пономарьова, за підсумками зустрічі Путіна і Байдена можливі зрушення

На зустрічі в Женеві 16 червня Байден і Путін можуть домовитись про взаємне невтручання в справи своїх держав. Про це заявив Ілля Пономарьов, ексдепутат Держдуми РФ і колишній російський опозиціонер, який єдиним проголосував проти анексії Криму в 2014 році і після цього виїхав в Україну.

«Базовий принцип, який буде озвучувати Путін і на який Байден, принаймні частково, погодиться, це: ви не лізете в те, що відбувається у мене в державі і в мої справи не втручаєтесь, а я не втручаюсь у ваші. Ви не втручаєтесь в мої вибори, а я не втручаюсь у вибори у США, – сказав Пономарьов. – Але не втручатись у вибори в Росії – це означає закрити очі на переслідування опонентів, на згортання громадянських прав і свобод. І, думаю, американці скажуть: добре, у кінцевому підсумку, це справа, перш за все, росіян. Боюсь, що в цьому питанні американці підуть на поступки», – вважає Пономарьов.

Для переслідуваної Путіним російської опозиції, і зокрема ув’язненого голови Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, такі домовленості, на його думку, матимуть трагічні наслідки.

«Навального будуть гноїти у в’язниці, незалежно від підсумків цього саміту. Я вважаю, що американці не будуть кістьми лягати, аби витягнути Олексія, тому що з цинічної точки зору, їм це не вигідно. Їм набагато вигідніше, коли Навальний у в’язниці, і можна тикати пальцем в Путіна і казати: ось у вас політв’язень. Про це вигідно говорити. Згадайте приклад Ходорковського, який відсидів 10 років, і звільнили його тоді, коли це стало вигідно Путіну. Тому, на жаль для Олексія, я не думаю, що будуть якісь прориви», – зазначає Пономарьов

А от в питанні в Білорусі, на думку Іллі Пономарьова, за підсумками зустрічі Путіна і Байдена можливі зрушення. «Питання в тому, чи зможуть вони [американці] зупинити анексію Білорусі, яка абсолютно точно готується, посилення так званої Союзної держави і «воцарєнія» Путіна в якості керівника об’єднаної країни – тут є знак питання, – каже Пономарьов. – Я не знаю, наскільки Байден усвідомлює небезпеку цього, наскільки він зможе сказати: «Більше ніяких розширень і територіальних приростань», і наскільки такого роду домовленість може вистрілити».

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. «Я завжди готовий», – підкреслив Байден, у відповідь на запитання, чи готовий він до переговорів з Путіним. Зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Женеві. Початок планується на 13:00. Лідер США зустрінеться з главою Кремля після саміту Великої сімки і НАТО.