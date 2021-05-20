Держдеп підтвердив припинення санкцій проти оператора «Північного потоку – 2»

Глава американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що США «продовжать протидіяти завершенню цього проекту»

Адміністрація Джо Байдена призупиняє санкції проти оператора «Північного потоку – 2» Nord Stream 2 AG і його глави Маттіаса Варніга. Рішення відповідає «інтересам Сполучених Штатів». Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає сайт Держдепу.

За словами Блінкена, в доповіді Держдепу вказані чотири судна, п'ять організацій і одна людина, причетні до будівництва газопроводу «Північний потік – 2», в тому числі компанія–оператор проекту і її глава. Держсекретар підкреслив, що проти зазначених у доповіді осіб і судів будуть введені санкції, якщо їх не призупинять.

«Я вирішив, що відмова від застосування санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніга і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів», – зазначив Блінкен.

При цьому глава американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що США «продовжать протидіяти завершенню цього проекту».

Зазначимо, у президента РФ Володимира Путіна відреагували на можливу відмову США від санкцій проти «Північного потоку-2». У Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

Раніше про можливість скасування санкцій проти «Північного потоку-2» писав портал Axios.

Водночас видання Politico писало, що США планують ввести санкції проти чотирьох суден і чотирьох компаній, які займаються будівництвом російського газопроводу.

Зазначимо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік-2». У Конгресі США закликали Байдена негайно ввести санкції проти російського проєкту газопроводу.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки.