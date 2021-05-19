Байден у бесіді з Путіним вказав на підрив Росією морських конвенцій

Під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні

Байден зазначив, що усталені принципи поведінки на морі, такі як свобода судноплавства, є опорою світової економіки та міжнародної безпеки

Президент США Джо Байден заявив, що обговорював з російським лідером Володимиром Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі. Москва порушує прийняті в світовій спільноті норми. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден зазначив, що усталені принципи поведінки на морі, такі як свобода судноплавства, є опорою світової економіки та міжнародної безпеки.

«Ми бачимо, що ці правила все більше ставляться під питання як швидким розвитком технологій, так і підривними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо це обговорював: як з головою КНР Сі Цзіньпіном, так і з президентом Путіним», – сказав президент.

Нагадає, Росія закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. Обмеження діятимуть до кінця жовтня.

Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться.

У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.