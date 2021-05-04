США рішуче виступають проти «Північного потоку – 2», – Блінкен

Держсекретар і глава МЗС Німеччини підкреслили важливість трансатлантичного партнерства перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Хайко Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік – 2». Про це заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс, передає сайт відомства.

«Держсекретар заявив, що адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік – 2». Держсекретар і глава МЗС підкреслили важливість трансатлантичного партнерства перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану», – йдеться в повідомленні.

Також у заяві йдеться, що Блінкен і Маас обговорили порядок денний НАТО на наступне десятиліття, виведення військ з Афганістану і підтримку України перед обличчям російської агресії.

Раніше повідомлялося, що німецькі екологи заблокували будівництво «Північного потоку–2». Одна з найбільших природоохоронних організацій NABU подала позов, в якому заявила про збиток, який наноситься морському середовищу.

Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен перебуватиме з візитом в Україні в період 5-6 травня. Плануються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Крім того, держсекретар США планує зустрітися з представниками громадянського суспільства в Україні.

Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.