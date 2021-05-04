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    США рішуче виступають проти «Північного потоку – 2», – Блінкен

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    Німецькі екологи заблокували будівництво &laquo;Північного потоку&ndash;2&raquo; - США рішуче виступають проти «Північного потоку – 2», – Блінкен
    Німецькі екологи заблокували будівництво «Північного потоку–2»
    Фото: з відкритих джерел

    Держсекретар і глава МЗС Німеччини підкреслили важливість трансатлантичного партнерства перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану

    Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Хайко Маасом заявив, що Вашингтон виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік – 2». Про це заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс, передає сайт відомства.

    «Держсекретар заявив, що адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу «Північний потік – 2». Держсекретар і глава МЗС підкреслили важливість трансатлантичного партнерства перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану», – йдеться в повідомленні.

    Також у заяві йдеться, що Блінкен і Маас обговорили порядок денний НАТО на наступне десятиліття, виведення військ з Афганістану і підтримку України перед обличчям російської агресії.

    Раніше повідомлялося, що німецькі екологи заблокували будівництво «Північного потоку–2». Одна з найбільших природоохоронних організацій NABU подала позов, в якому заявила про збиток, який наноситься морському середовищу.

    Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен перебуватиме з візитом в Україні в період 5-6 травня. Плануються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Крім того, держсекретар США планує зустрітися з представниками громадянського суспільства в Україні.

    Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

    Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

    Теги: МЗС США Вашингтон Північний потік-2 Ентоні Блінкен
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