Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили російську агресію біля кордонів з Україною

Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде

Міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде обговорив стурбованість діями Росії поблизу України. Також обговорювалися інші зовнішньополітичні питання. Про це повідомляє сайт Держдепу США.

Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде на полях міністерської зустрічі Арктичної ради.

"Держсекретар Блінкен і глава МЗС Лінде обговорили взаємну стурбованість щодо російських дій в Україні і навколо неї", - наголошується в документі.

Крім того, за даними Держдепу, лідери обговорили "гуманітарну кризу в Ємені, необхідність довгострокового політичного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі, рішучу прихильність Швеції захисту принципів ОБСЄ та інші питання".

Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться.

У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.