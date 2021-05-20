Блінкен і глава МЗС Швеції обговорили російську агресію біля кордонів з Україною
Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде
Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з Міністром закордонних справ Швеції та діючим головою ОБСЄ Анн Лінде на полях міністерської зустрічі Арктичної ради.
"Держсекретар Блінкен і глава МЗС Лінде обговорили взаємну стурбованість щодо російських дій в Україні і навколо неї", - наголошується в документі.
Крім того, за даними Держдепу, лідери обговорили "гуманітарну кризу в Ємені, необхідність довгострокового політичного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі, рішучу прихильність Швеції захисту принципів ОБСЄ та інші питання".
Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться.
У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.
Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.
До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.
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