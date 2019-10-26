  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    До США наблизився тропічний шторм «Ольга»

    • Розсилка
    До США наблизився тропічний шторм «Ольга»

    Метеорологи зазначають, що основною загрозою шторму є сильний дощ

    До США наблизився тропічний шторм «Ольга»: він утворився у Мексиканській затоці і пошириться на частину північного узбережжя затоки. Про це повідомило видання Xinhua з посиланням на дані американського Національного центру ураганів.

    Згідно з прогнозами, шторм спричинить сильні дощі на узбережжі Центральної затоки в Луїзіані та долині Нижнього Міссісіпі.

    Найближчим часом очікується утворення кількох смерчів на південному сході Луїзіани, а також у Міссісіпі та південно-західній Алабамі.

    Метеорологи зазначають, що основною загрозою шторму є сильний дощ. У таких містах, як Новий Орлеан, Джексон і Мемфіс може статися повінь.

    Нагадаємо, що у вересні сильні шторми і проливні дощі призвели до повеней в декількох регіонах Іспанії. Найбільш постраждали райони Валенсії, Мурсії і Східної Андалусії.Тожді загинуло щонайменше шестеро людей. 

    Раніше повідомлялося, що у Франції троє людей загинули через повінь.

    США клімат шторм повінь дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ