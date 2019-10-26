До США наблизився тропічний шторм «Ольга»



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Метеорологи зазначають, що основною загрозою шторму є сильний дощ

До США наблизився тропічний шторм «Ольга»: він утворився у Мексиканській затоці і пошириться на частину північного узбережжя затоки. Про це повідомило видання Xinhua з посиланням на дані американського Національного центру ураганів.

Згідно з прогнозами, шторм спричинить сильні дощі на узбережжі Центральної затоки в Луїзіані та долині Нижнього Міссісіпі.

Найближчим часом очікується утворення кількох смерчів на південному сході Луїзіани, а також у Міссісіпі та південно-західній Алабамі.

Метеорологи зазначають, що основною загрозою шторму є сильний дощ. У таких містах, як Новий Орлеан, Джексон і Мемфіс може статися повінь.

Нагадаємо, що у вересні сильні шторми і проливні дощі призвели до повеней в декількох регіонах Іспанії. Найбільш постраждали райони Валенсії, Мурсії і Східної Андалусії.Тожді загинуло щонайменше шестеро людей.

Раніше повідомлялося, що у Франції троє людей загинули через повінь.