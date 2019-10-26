Tesla визнана найдорожчим автовиробником США



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Компанія обійшла за вартістю General Motors

Американська компанія Tesla Inc, яка створює електромобілі, стала найдорожчим автовиробником США, обігнавши General Motors. Про це повідомляє видання Reuters.

23 жовтня Tesla опублікувала квартальний звіт, у якому повідомила, що змогла підвищити свою операційну ефективність, скоротити виробничі і матеріальні витрати і принести чималі прибутки, як це раніше обіцяв генеральний директор компанії Ілон Маск.

24 жовтня акції компанії виросли на 17%. Ринкова капіталізація Tesla склала $298, перевищивши 53 млрд дол. Таким чином, Tesla випередила свого конкурента — компанію General Motors, вартість якої становить $51 млрд.

Видання The New York Times зазначає, що на думку аналітиків, це — серйозний крок для компанії, проте вартість її акцій сьогодні все одно нижче того піку, який Tesla досягла в минулому році, коли вона становила $390.

Раніше повідомлялося, що Tesla представила перші електровантажівки.