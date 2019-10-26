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    У світі

    Google почала впроваджувати нову технологію аналізу запитів

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    Google почала впроваджувати нову технологію аналізу запитів

    Це один з найбільших проривів в історії пошуку – Google

    Компанія Google повідомила про впровадження нового методу аналізу пошукових запитів, заснованого на штучному інтелекті.

    Про це йдеться у блозі компанії Google.

    Технологія, яка отримала назву Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Двоспрямована нейромережа-кодувальник), буде аналізувати не тільки основні, але й допоміжні слова в запиті (наприклад, прийменники). Це дозволить пошуковику краще розуміти контекст пропозиції і видавати користувачам більш точні результати.

    Google назвала створення Bert «найбільшим проривом за останні п’ять років і одним з найбільших проривів в історії пошуку».

    Нова технологія вперше була представлена в листопаді 2018 року. Як пише Financial Times, днями Google почала оновлювати програмне забезпечення в своїх дата-центрах для її впровадження. На першому етапі BERT буде працювати тільки з запитами на англійській, в майбутньому алгоритм навчиться розпізнавати і інші мови.

    Bert допоможе пошуковику краще зрозуміти кожен десятий запит в США англійською мовою, і з часом ми поширимо цю технологію і на інші мови.

    Як зазначає Financial Times, розуміння людської мови представляє одну з найбільших складнощів для штучного інтелекту. Це пов’язано з тим, що значення слів може змінюватися в залежності від контексту.

    Нагадаємо, Microsoft обійшов Amazon і отримав контракт Пентагону на $10 млрд.

    Як повідомлялося, керівництво Google звинувачують у шпигунстві.

    США Google технології
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