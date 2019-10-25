У Франції троє людей загинули через повінь



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Повінь у Франції



Одним із найбільш постраждалих за останні дні виявилося місто Безьє

У Франції через сильні дощі розпочалася повінь, загинули три людини. Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, одним із найбільш постраждалих за останні дні виявилося місто Безьє.

«Десятки людей були змушені покинути свої будинки після того, як річки зруйнували їх береги. Автомобілі були зметені, а вулиці і дороги були сильно пошкоджені і покриті брудом. Блоки цементу були переміщені силою паводкових вод», - йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків негоди залучені понад 2 тис. працівників аварійно-рятувальних служб.

Зазначається, що в цьому районі за 24 години випало більше дощів, ніж за весь попередній рік, оскільки уздовж Середземного моря і внутрішніх районів обрушилися сильні шторми.

Нагадаємо, що у вересні сильні шторми і проливні дощі призвели до повеней в декількох регіонах Іспанії. Найбільш постраждали райони Валенсії, Мурсії і Східної Андалусії.Тожді загинуло щонайменше шестеро людей.