Домінікана побудує стіну на кордоні з Гаїті

Ці обмеження дозволять в найближчі роки покласти край нелегальній міграції

Президент Домініканської республіки Луїс Абінадер анонсував будівництво стіни на кордоні з Гаїті для боротьби з незаконною міграцією та транскордонною злочинністю. Про це він заявив в ході виступу перед парламентом, яке опубліковано на сторінці глави держави в Twitter.

Він пообіцяв, що в другій половині 2021 року будуть посилені заходи безпеки на кордоні з сусідньою країною. Вони будуть поєднувати фізичні і технологічні засоби, в тому числі подвійну стіну на найбільш конфліктних ділянках, на додаток до датчиків руху, камер розпізнавання осіб, радарів і інфрачервоних систем.

За прогнозами домініканського лідера, ці обмеження дозволять в найближчі два роки покласти край нелегальній міграції, незаконному обігу наркотиків та транзиту краденого транспорту.

Колишній президент США Дональд Трамп обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ході своєї передвиборної кампанії в 2016 році. Він вводив режим надзвичайного стану на території країни, щоб перерозподілити кошти з інших проектів. Влітку 2019-го Верховний суд схвалив виділення $2,5 мільярда з фондів Пентагону на будівництво стіни. Нинішній господар Білого дому Джо Байден зупинив будівництво.

Також стіну будувала Греція, щоб запобігти масовому порушення кордону мігрантами з турецької сторони.