Домінікана побудує стіну на кордоні з Гаїті
Колишній президент США Трамп активно зводив стіну на кордоні з Мексикою
Ці обмеження дозволять в найближчі роки покласти край нелегальній міграції
Президент Домініканської республіки Луїс Абінадер анонсував будівництво стіни на кордоні з Гаїті для боротьби з незаконною міграцією та транскордонною злочинністю. Про це він заявив в ході виступу перед парламентом, яке опубліковано на сторінці глави держави в Twitter.
Discurso Rendición de Cuentas 2020-2021. #RDCambia https://t.co/nyysjTFkSr— Luis Abinader (@luisabinader) February 27, 2021
Він пообіцяв, що в другій половині 2021 року будуть посилені заходи безпеки на кордоні з сусідньою країною. Вони будуть поєднувати фізичні і технологічні засоби, в тому числі подвійну стіну на найбільш конфліктних ділянках, на додаток до датчиків руху, камер розпізнавання осіб, радарів і інфрачервоних систем.
За прогнозами домініканського лідера, ці обмеження дозволять в найближчі два роки покласти край нелегальній міграції, незаконному обігу наркотиків та транзиту краденого транспорту.
Також стіну будувала Греція, щоб запобігти масовому порушення кордону мігрантами з турецької сторони.