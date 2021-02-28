Байден заявив про підготовку атаки на військових США в Сирії
Точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії був нанесений за вказівкою Байдена
Проіранські бойовики планують напасти на американських військовослужбовців в даному регіоні. Про це йдеться в тексті повідомлення президента США для Конгресу.
Документ був поширений пресслужбою Білого дому.
Американський лідер відповідно до закону повідомляє Палаті представників і Сенату Конгресу про те, що точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії, яка використовувалася підтримуваними Іраном бойовиками, був нанесений за його вказівкою.
Дані бойовики брали участь у нападах на американських військових і коаліції в Іраку.
«Ці групи також залучені в триваюче планування подібних нападів в майбутньому», – заявив Байден.
Як повідомлялося раніше, турецька артилерія у Сирії обстріляла російську базу.