Байден заявив про підготовку атаки на військових США в Сирії

Точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії був нанесений за вказівкою Байдена

Проіранські бойовики планують напасти на американських військовослужбовців в даному регіоні. Про це йдеться в тексті повідомлення президента США для Конгресу.

Документ був поширений пресслужбою Білого дому.

Американський лідер відповідно до закону повідомляє Палаті представників і Сенату Конгресу про те, що точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії, яка використовувалася підтримуваними Іраном бойовиками, був нанесений за його вказівкою.

Дані бойовики брали участь у нападах на американських військових і коаліції в Іраку.

«Ці групи також залучені в триваюче планування подібних нападів в майбутньому», – заявив Байден.

Як повідомлялося раніше, турецька артилерія у Сирії обстріляла російську базу.