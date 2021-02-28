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    Байден заявив про підготовку атаки на військових США в Сирії

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    Байден заявив про підготовку атаки на військових США в Сирії - Байден заявив про підготовку атаки на військових США в Сирії
    Байден заявив про підготовку атаки на військових США в Сирії

    Точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії був нанесений за вказівкою Байдена

    Проіранські бойовики планують напасти на американських військовослужбовців в даному регіоні. Про це йдеться в тексті повідомлення президента США для Конгресу.

    Документ був поширений пресслужбою Білого дому.

    Американський лідер відповідно до закону повідомляє Палаті представників і Сенату Конгресу про те, що точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії, яка використовувалася підтримуваними Іраном бойовиками, був нанесений за його вказівкою.

    Дані бойовики брали участь у нападах на американських військових і коаліції в Іраку.

    «Ці групи також залучені в триваюче планування подібних нападів в майбутньому», – заявив Байден.

    Як повідомлялося раніше, турецька артилерія у Сирії обстріляла російську базу.

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    Теги: США Сирія Джозеф Байден
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